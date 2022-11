El Newcastle ofrece 45 millones al Betis por Nabil Fekir

Si bien el Betis no tiene intención de vender a Nabil Fekir en verano. Sí escuchará ofertas por él el próximo verano. Esto es algo que quiere aprovechar el Newcastle, que ya pagó 70 millones de euros a la Real Sociedad por Alexander Isak hace unos meses.

Ahora su objetivo en LaLiga Santander es un Nabil Fekir cuya continuidad en el Betis también amenazan el Arsenal y el West Ham. Para hacerse con sus servicios, según Fichajes.net, el Newcastle ofrecerá 45 millones por el centrocampista de 29 años.

El Newcastle, obligado a subir su oferta al Betis por Nabil Fekir

Cuestionado recientemente por su precio, Ángel Haro, presidente del Betis, señalaba sobre Nabil Fekir: “Es un gran jugador, no me atrevería a decir si es el mejor de LaLiga. Para nosotros es muy importante, de los más importantes de LaLiga. Un jugador diferente que sabes que va a hacer cosas. Es un espectáculo verlo jugar. Hace poquito lo hemos renovado, nuestra intención es que esté con nosotros muchísimos años y lo que tenga que venir, vendrá. Nuestra intención es que esté aquí el máximo tiempo posible. ¿Cuánto vale? Él tiene una cláusula de 100 millones de euros, estamos viendo operaciones estratosféricas por ahí con otros jugadores, es difícil plantear el valor, hay una cláusula que está ahí fijada”.

Por ello no le inquietó el interés que mostró por Nabil Fekir el Barcelona el pasado verano. “No me preocupa. Es bueno porque significa que el estado de forma del jugador es bueno y es un jugador importante. Pero nuestra intención es que siga con nosotros, acabamos de renovarlo y está muy feliz en la ciudad. Seguro que va a seguir con nosotros”, manifestó Ángel Haro.