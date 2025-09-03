Los 25 jugadores inscritos por el Athletic para la Champions

El Athletic Club ha enviado este miércoles a la UEFA la Lista A para la Champions League formada por 25 jugadores, 22 del primer equipo y 3 del filial, en la que finalmente no ha podido incluir a Aymeric Laporte ni tampoco aparece Urko Izeta.

En el caso de Aymeric Laporte, poco antes de anunciar esta lista el club rojiblanco confirmó que FIFA ha denegado la solicitud de la Real Federación Española de Fútbol para obtener de la Federación de Arabia Saudí el 'transfer' de Laporte y por lo tanto "de momento" no puede incorporar al central internacional.

El Athletic subraya "que sigue trabajando para llevar a buen fin la voluntad de las tres partes y está estudiando todas las posibilidades dentro del marco legal existente".

Además de Aymeric Laporte, tampoco está en la relación Urko Izeta, delantero con ficha del primer equipo; Yeray Álvarez, suspendido provisionalmente por la UEFA tras dar positivo en un control antidopaje el pasado mes de mayo; ni Unai Egiluz, lesionado de larga duración.

Además de los 22 jugadores del primer equipo, el Athletic ha incluido a los canteranos Alejandro Rego, Jon De Luis y Ander Izagirre.

El Athletic confirmó además que en próximas fechas enviará a la UEFA la Lista B "en la que sólo podrían ser inscritos futbolistas que hayan nacido a partir del 1 de enero del 2004", por lo que está descartado Urko Izeta, nacido en 1999.

Lista A del Athletic para la Champions League

1. Unai Simón 2. Andoni Gorosabel 3. Dani Vivian 4. Aitor Paredes 6. Mikel Vesga 7. Alex Berenguer 8. Oihan Sancet 9. Iñaki Williams 10. Nico Williams 11. Gorka Guruzeta 12. Jesús Areso 15. Iñigo Lekue 16. Iñigo Ruiz de Galarreta 17. Yuri Berchiche 18. Mikel Jauregizar 19. Adama Boiro 20. Unai Gómez 21. Maroan Sannadi 22. Nico Serrano 23. Robert Navarro 24. Beñat Prados 27. Alex Padilla 30. Alejandro Rego 34. Jon De Luis 38. Ander Izagirre.