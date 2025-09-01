El Barcelona libera una ficha cediendo a uno de sus futbolistas al Elche

El defensa del Barcelona Héctor Fort jugará la próxima temporada en el Elche en calidad de cedido, según han anunciado ambos clubes este lunes, una hora antes del cierre del mercado de fichajes. El jugador catalán, de 19 años, no entraba en los planes del técnico Hansi Flick, que el curso pasado confió en Gerard Martín y Eric García como alternativas a Jules Koundé y Alejandro Balde en los laterales.

Internacional con España en la categorías inferiores, Héctor Fort llegó a La Masia en la temporada 2013-14 en la categoría prebenjamín y superó todas las etapas de la academia barcelonista hasta debutar con el primer equipo de la mano de Xavi Hernández en el curso 2023-2024.

Sin embargo, el lateral, que tiene contrato con el Barça hasta 2029, disputó 20 partidos la campaña pasada, cinco de ellos titular, y tratará de ganar experiencia en LaLiga EA Sports en las filas del Elche, donde se encontrará con el portero Iñaki Peña, igualmente cedido por el Barcelona por una campaña.