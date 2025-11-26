El Arsenal estrecha su seguimiento hacia el futbolista del Elche que quiere fichar el Real Madrid

Tal y como venimos contando en LAOTRALIGA, cada vez son más los equipos que amenazan la continuidad de Rodrigo Mendoza en el Elche. Si recientemente hablábamos de la posibilidad de que el Real Madrid pagase la cláusula de 20 millones de euros en la que está tasado el centrocampista, ahora es el Arsenal de Mikel Arteta el que ha estrechado su seguimiento hacia el futbolista de 20 años con el objetivo de adelantarse al conjunto blanco, y al resto de sus pretendientes, en la puja.

Así lo asegura The Telegraph, que habla del Real Madrid como el principal obstáculo del Arsenal para hacerse con Rodrigo Mendoza. No obstante, en la puja por el futbolista del Elche hay más equipos.

Los rivales de Arsenal y del Real Madrid en la puja por Rodrigo Mendoza

En LaLiga EA Sports, además de con el Real Madrid, Rodrigo Mendoza ha sido relacionado con el Atlético, con el Villarreal y con la Real Sociedad. También en la Premier League, además de con el Arsenal, el centrocampista ha despertado el interés de Manchester City y del Manchester United.

Por su parte, en la Serie A, el Como de Cesc Fábregas piensa en Rodrigo Mendoza como recambio de Nico Paz si es que este vuelve finalmente al Real Madrid o ficha por cualquier otro equipo. A su vez la Juventus está dispuesta a hacer un esfuerzo para llevar al futbolista del Elche a Italia.

Para todos estos equipos no pasan desapercibidos los 10 partidos que ha disputado Rodrigo Mendoza en lo que va de temporada con el Elche, en ellos ha anotado 2 goles.