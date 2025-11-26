La verdad sobre el regreso de Fer López al Celta: ¿Es posible?

Fer López, por el que el Wolverhampton pagó 23 millones de euros al Celta de Vigo el pasado verano, no está teniendo el protagonismo que se esperaba en el conjunto inglés. Es por ello por lo que se está hablando desde hace días del posible regreso en calidad de cedido del atacante de 21 años al cuadro celeste en el mercado invernal.

Sobre la vuelta de Fer López ha sido preguntado Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, en la rueda de prensa previa al choque de Europa League que enfrentará a su equipo con el Ludogorets. Reconociendo contactos con el que fuera su futbolista, señaló: “Hablamos mucho con Fer, con muchos exjugadores nuestros. Con él tenemos una relación personal especial porque lo he entrenado muchos años y no quería que se fuese. Por eso, evidentemente me gustaría que volviese. Pero ese rumo de que va a volver no tiene demasiada veracidad”.

Claudio Giráldez ve más factible la renovación de Mingueza que el regreso de Fer López al Celta de Vigo

Claudio Giráldez también fue cuestionado por la renovación de Óscar Mingueza, que termina contrato con el Celta de Vigo el próximo 30 de junio de 2026. “Creo que sí, que se va a quedar aquí. Soy optimista con ello. Pero no es el momento de hablar de esto, se aprovechan más los parones o cuando la competición baje un poco. Ahora mismo estamos en la vorágine de partidos, con un montón de encuentros hasta Navidad. Hablar de cosas contractuales creo que es descentrarnos”, afirmó.