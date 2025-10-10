Antony admite conversaciones con el Atlético de Madrid

Aunque Antony siempre dejó claras sus intenciones de seguir en el Betis, club en el que recaló el pasado mercado invernal en calidad de cedido, el Manchester United no dio luz verde a su traspaso hasta poco antes de que cerrase el mercado veraniego. Esto llevó a varios equipos, entre ellos al Atlético de Madrid, a intentar su fichaje tal y como ha reconocido el propio atacante brasileño de 25 años.

“Llegaron buenas propuestas, muchas solo de conversaciones y no con propuestas de verdad. Yo sabía la importancia que tenía para mí estar en el Betis. ¿El Atlético de Madrid? El Atlético y otros clubes... Pero no pasó de conversación. La propuesta oficial que tenía del Betis es la que firmé y lo que yo quería. Los demás no se pasó de conversación”, aseguró Antony en una entrevista para el diario AS.

Feliz por continuar en el Betis, el brasileño añadió: “Estoy muy feliz por estar de vuelta. Es la decisión que yo quería, la que también quería mi mujer. Fue muy duro, pero cuando paso por cosas así en la vida yo siempre me acuerdo de las cosas más difíciles que yo pasé en la favela, por ejemplo. Hay que ser persistente, yo estaba haciendo mi trabajo para prepararme para este momento. Daba algo de miedo no poder venir aquí. Era el club que yo quería estar. Por muy difícil que fuese, al final estoy aquí y soy muy feliz”.

Los registros de Antony con el Betis esta temporada

Indiscutible en el Betis, Antony acumula 418 minutos en los 5 partidos que ha disputado hasta la fecha. En ellos ha anotado un gol y repartido una asistencia. En el curso anterior, con el conjunto verdiblanco, Antony jugó 28 partidos marcando 10 goles y repartiendo 10 asistencias.