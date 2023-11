Aparece un equipo dispuesto a sacar a Rafa Mir del Sevilla

El protagonismo de Rafa Mir en el Sevilla esta temporada está siendo muy residual. Pese a ello no le faltarán pretendientes si abandona el conjunto hispalense en el mercado invernal. En Italia, por ejemplo, el Bolonia busca a un futbolista en su demarcación y estaría encantado de ofrecer acomodo al delantero de 26 años.

Así lo asegura Tuttosport, que señala que además de a Rafa Mir, el Bolonia tiene a Toni Martínez, del Oporto, y a Alejo Véliz, del Tottenham, en su agenda. Si el Sevilla está dispuesto a dejar salir al atacante es porque en el presente curso tan sólo ha sido titular en dos partidos de los dos que ha disputado con el conjunto hispalense. En ellos ha anotado dos goles.

Rafa Mir y su situación en el Sevilla

Sobre su situación en el Sevilla, Rafa Mir señalaba recientemente: “He tenido muchos picos fuertes de rendimiento, pero todos coinciden cuando he jugado. Tu 'prime’ es cuando juegas. En el Huesca, era importante y metí muchos goles. Luego, en la selección también metí un hat-trick. En el Sevilla, recuerdo llegar y llevaba 10 goles porque jugaba todas las semanas. Sin jugar, es muy difícil meter goles”.

Además, sobre su frustrado fichaje por el Sevilla comentó: “Es un club importante para mí. Durante este tiempo, que se me ha relacionado con ellos, he dicho que tengo un cariño enorme. Después, ya veremos qué pasa, pero el cariño que les tengo no depende de si suena o no. La gente quiere buscar ese titular y parece que no puedes hablar bien de los clubes donde has estado”.