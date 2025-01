Asier Villalibre no cuenta para Coudet y ya hay un gran favorito para llevárselo del Alavés

La llegada de Eduardo Coudet al banquillo del Deportivo Alavés no ha mejorado la situación de Asier Villalibre. Al contrario, ha mejorado la de Kike García, autor de tres goles frente al Betis. El ex del Athletic, por tanto, contaría con muchas opciones de abandonar el conjunto vasco en el mercado invernal, siendo el Eibar el gran favorito para hacerse con sus servicios.

Desde la llegada de Eduardo Coudet, Asier Villalibre sólo ha disputado 56 minutos repartidos en 6 encuentros. Aún así, preguntado por él, el técnico del Deportivo Alavés señaló: “Recién estaba hablando también con Villalibre, agradeciéndole por su participación, por cómo lo vive, y me ha pasado muchas veces por la cabeza ponerlo en el juego, aunque no lo he hecho finalmente, pero agradezco cómo vive la previa, cómo lo vive en el partido, y lo vamos a necesitar, por mencionar nombres particulares, como hacías tú”.

El interés del Eibar por Asier Villalibre

En lo que respecta al Eibar, que tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, lleva trabajando en el fichaje de Asier Villalibre desde hace varias semanas, en ausencia de futbolistas en su demarcación, Joseba Etxebarria ha hecho debutar frente al Albaceta a Aitor Galarza, delantero de 23 años que suma 11 goles en 10 partidos con el filial en Segunda RFEF.

Aunque el Eibar se ha movido con rapidez para renovar a Aitor Galarza hasta 2026, negociará con el Deportivo Alavés para hacerse con Asier Villalibre, de 27 años, que con contrato en vigor hasta 2028 podría recalar en Ipurua en calidad de cedido.