El Betis quiere aprovechar una lesión para firmar a este futbolista

Guido Rodríguez, del que se dijo que estaba cerca del Atlético de Madrid, no será una opción para el conjunto rojiblanco en el mercado invernal por culpa de una desafortunada lesión que le mantendrá tres meses alejado de los terrenos de juego. Un varapalo para el argentino al que el Betis ha respondido con un gesto a la altura del club. Y es que el equipo andaluz ha decidido mantener su oferta de renovación al futbolista de 29 años, que termina contrato a final de temporada.

El Betis ya había intentado anteriormente ampliar su contrato para evitar así que Guido Rodríguez fuera libre para negociar con otros equipos a partir de enero. Descartada esta opción, al menos hasta su lesión, por la que ha tenido que pasar por quirófano, el club de las Trece Barras había atado a Johnny Cardoso como recambio, por el que pagará entre 7 y 8 millones de euros a Internacional.

Pese a la inminente llegada del internacional estadounidense, el Betis ha decidido hacer un último intento para que Guido Rodríguez firme su renovación manteniendo las condiciones que le había presentado hasta la fecha. ¿Aceptará el campeón del mundo seguir en el conjunto verdiblanco?

Guido Rodríguez rechazó al Inter de Milán por continuar en el Betis

Ya el pasado verano Guido Rodríguez rechazó una oferta del Inter de Milán por seguir en el Betis. “No me daba esa emoción irme, no me daba ese miedo, me lo daba quedarme acá, me generaba esa ilusión quedarme en el Betis y acá estoy, por una temporada más, disfrutando con todos”, explicó el argentino.