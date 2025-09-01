Bryan Gil vuelve a LaLiga

El extremo Bryan Gil, cedido la temporada pasada en el Girona por el Tottenham, se ha convertido este lunes, a pocos minutos del cierre del mercado de fichajes, en futbolista en propiedad del club catalán tras firmar un contrato de cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2030.

La operación se cerró por 6 millones de euros más otros 4 en variables, según informó la Cadena SER, y el Girona se hará con los servicios de un futbolista que tenía contrato hasta 2026 y en marzo sufrió una grave lesión de rodilla.

Bryan Gil se ha comprometido con el club de Montilivi hasta 2030, es la octava incorporación del verano y la segunda anunciada en el último día de mercado, tras la del delantero ucraniano Vladyslav Vanat.

Bryan Gil, de 24 años, fue uno de los futbolistas más destacados del equipo de Míchel Sánchez la pasada temporada hasta que una grave lesión de rodilla le apartó de los terrenos de juego.

Ante de este contratiempo, sumaba cuatro goles y tres asistencias en 32 partidos entre LaLiga EA Sports, la Liga de Campeones y la Copa del Rey, con 28 titularidades y 2.200 minutos, y había vuelto a la selección.

El comunicado del Girona reivindica que el atacante aportará "talento a la delantera", "velocidad y desequilibrio en ataque" y asegura que es "un generador constante de centros peligrosos desde la línea de fondo" que destaca por su "regate eléctrico, valentía para encarar y habilidad para superar rivales en el uno contra uno".

El extremo gaditano irrumpió en la élite con el Sevilla y en 2021 fue traspasado al Tottenham a cambio de 25 millones, después de brillar con la camiseta del Eibar.

En Inglaterra nunca ha podido explotar todo su potencial, pues solo ha jugado 24 partidos en la Premier League, y ha salido cedido al Valencia, al Sevilla y al Girona, que finalmente lo ha incorporado en propiedad.