Canales desvela por qué fichó por Monterrey y no por otro equipo de LaLiga

A sus 32 años, tras ganar la Nations League con la Selección, Sergio Canales dejó el Betis en verano para poner rumbo a México de la mano de Monterrey. Sobre ello, y sobre por qué no fichó por otro equipos de LaLiga, ha hablado el centrocampista.

«Yo antes de tener ni una opción aquí, ya había decidido que mi ciclo en el Betis había cambiado. No quería quedarme en España porque no quería jugar contra el Betis. Apareció esta opción, tuve más. Lo que me gustó es que se les veía con mucho interés. La presión me encanta y la ambición de seguir jugando y ganando», confesó Sergio Canales en RG La Deportiva.

Sobre su adaptación a Monterrey, contó: «Me encuentro muy muy bien. Ahora me tengo que cuidar un poco más por estar lesionado. Es otra parte de la adaptación, es un futbol totalmente diferente. Yo siempre digo que es imposible saber cómo quedaría un equipo en otra liga. Es un distinto ritmo de juego».

Canales, su paso por el Real Madrid y su debilidad por Messi

Recordando su paso por el Real Madrid, Sergio Canales señaló: «Fue un boom enorme. Debuté a los 17 y a los 18 ya jugaba de titular. Valdano estaba de director deportivo. Justo llegó Mourinho. Yo coincido con Mourinho. Fue curioso. Me dijeron que haga la pretemporada porque Mourinho me quería ver. Al final me quedé todo el año pero no jugué mucho». Y agregó: «Como entrenador Mourinho no es tan cercano. Es lógico, en el Madrid no te da para estar por encima de un niño».

Por otro lado, a la eterna pregunta de si Messi o Cristiano Ronaldo, contestó: «Cristiano Ronaldo es uno de los mejores del mundo, pero para mí Messi es el mejor de la historia».