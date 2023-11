El portero español al que quieren fichar Atlético de Madrid, Sevilla y Betis

Álvaro Valles, guardameta de 26 años de la Unión Deportivas Las Palmas, termina contrato a final de temporada. De no renovar antes de que termine 2023, será libre para negociar con otros equipos, algo que quieren aprovechar Atlético de Madrid, Sevilla y Betis para hacerse con sus servicios a coste cero.

Según Estadio Deportivo, Álvaro Vallés, formado en las categorías inferiores del Betis, preferiría regresar a Sevilla. Y es que al guardameta no termina de convencerle ser suplente de Jan Oblak en el Atlético de Madrid.

El otro objetivo del Atlético de Madrid

Con Alvaro Valllés más cerca del Betis y del Sevilla, el Atlético de Madrid no renuncia a reforzarse a coste cero en la Unión Deportiva Las Palmas. Por ello, además de al portero español, sigue a Sergio Cardona, que también termina contrato a final de temporada. En el caso del lateral de 24 años se ha llegado a decir que ya tiene un acuerdo con el Atlético de Madrid, algo que él mismo ha desmentido.

«No es verdad que tenga ese acuerdo. Esos rumores salieron desde dentro de la propia Unión Deportiva Las Palmas, pero no son ciertos», afirmó el propio Sergi Cardona culpando al club canario de lo sucedido.

En principio, el Atlético de Madrid no podrá negociar con Sergi Cardona hasta el próximo mes de enero, y para ello es necesario que no renueve con la Unión Deportiva Las Palmas. Si no lo hace, será libre para negociar con otros equipos a partir del 1 de enero, pudiendo alcanzar un acuerdo con otro club para recalar en sus filas a coste cero en verano.