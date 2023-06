Dice no a ser el sustituto de Monchi y el Sevilla se lanza a por un nuevo director deportivo

El Sevilla está teniendo problemas para relevar a Monchi como director deportivo después de que el de San Fernando pusiese rumbo al Aston Villa junto a Unai Emery. Braulio ha dicho no al conjunto hispalense por seguir en Osasuna y la segunda opción del club de Nervión, Cobeño, tampoco ha sido posible. Y es que Martín Presa ha pedido 1,5 millones de euros al Sevilla para que el Rayo Vallecano rescindiese su contrato. Víctor Orta, sin equipo tras su salida del Leeds, que fue ayudante de Monchi en sus inicios, sería la nueva opción que maneja el equipo andaluz.

Víctor Orta sí está dispuesto a ser el sustituto de Monchi en el Sevilla

Abierto a ello, antes de que Monchi saliera del Sevilla, se mostró en una entrevista para Relevo: “Ser el sucesor de Monchi, en cualquier equipo, no sé si es algo para lo que yo estoy preparado, pero obviamente en algún momento quiero regresar a España. Me siento muy egoísta. Quiero que los abuelos de mi hijo pasen más tiempo con él, aunque lleve tiempo allí hay diferencias culturales que me cuestan, el tópico del tiempo, que ayuda. Llegas aquí y tienes 20 grados. Mi casa es España y tendré que volver. No sé de qué, si en club o haciendo otras cosas, pero a medio plazo quiero regresar porque lo necesito personalmente”, confesó Víctor Orta.

“Sevilla es mi vida, aquí me he criado. Muchas de las cosas de las que he vivido aquí trato de usarlas en el club al que represento, que es el Leeds, donde ya llevo seis años y quién sabe si voy a superar el récord de tiempo que conseguí aquí. Pero siento esto de manera muy especial”, añadió lanzando un guiño al conjunto hispalense.