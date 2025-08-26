El dinero por el que el Villarreal va a traspasar a Yeremy Pino

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, el Crystal Palace pretendía hacerse con Yeremy Pino como recambio de un Eberechi Eze que ha fichado por el Arsenal, y finalmente se hará con el extremo de 22 años del Villarreal.

Aunque previamente a su traspaso el submarino amarillo quiso renovar su contrato más allá de 2027, el futbolista se negó a ello tras aceptar la oferta del Crystal Palace. El equipo inglés, que ha ingresado 85 millones de euros por la venta de Eberechi Eze al Arsenal, pagará 30 millones por Yeremy Pino. El Villarreal, por su parte, usará dicho dinero para fichar a Artem Dovbyk. Además, el club de Castellón va a hacerse con Arnau Tenas, que llegará en calidad de cedido procedente del PSG, y con Oluwaseyi, delantero del Olympique de Marsella.

Yeremy Pino pondrá rumbo al Crystal Palace pese a que estaba ilusionado con su nuevo rol en el Villarreal

Yeremy Pino dijo estar muy cómodo en su 'nueva' posición más pegado a la banda izquierda, aseguró que es una oportunidad para brillar y se mostró satisfecho de tener más responsabilidad en la creación de juego. "La responsabilidad es bonita. Los últimos siete partidos del año pasado jugué ahí. Ahora tengo la oportunidad de jugar ahí. Me siento cómodo y con mucho potencial. Espero poder sacarlo todo y ayudar al equipo", apuntó en una rueda de prensa.

"Yo me adapto a lo que pide el entrenador. Al final, mi mejor versión ofensiva es a medida que me encuentre más cómodo, aparezca más en área. He hecho trabajo sucio, más defensivo por la derecha. Pero ahora tengo la oportunidad de demostrar mi mejor versión y de brillar en la izquierda", añadió.

El canario destacó que no se trata solo de hacer "buenos números" individuales sino de "crear más ocasiones". "Tengo que guardar energías para atacar. Tengo el chip de ayudar mucho al lateral y tengo que centrarme un poco más en atacar. Lo haré poco a poco. Tengo que aportar más en ataque", afirmó.