El equipo de LaLiga que va a fichar a Lucas Boyé al Granada

A pocos días para que cierre el mercado, el Deportivo Alavés ha llegado a un acuerdo con el Granada para fichar a Lucas Boyé como recambio de Kike García, que ha puesto rumbo al Espanyol tras terminar contrato con el conjunto vasco el pasado 30 de junio.

El Deportivo Alavés pagará 6 millones de euros por el delantero de 29 años de los que 4,2 millones irán a parar a las arcas del Granada y 1,8 a las del Elche, su anterior equipo. Lucas Boyé disputó la pasada temporada un total de 33 partidos con el cuadro nazarí, con el que anotó 10 goles y repartió 6 asistencias.

Tras Lucas Boyé, el Alavés fichará a un nuevo central

Lucas Boyé llegará al Deportivo Alavés antes que un central, fichaje que Eduardo Coudet, entrenador del conjunto vasco, ya había avanzado días atrás. El argentino aseguró que su equipo estará completamente “armado” cuando cierre el mercado de fichajes.

“Lo que complica es que muchas de las operaciones de todos los clubes se dan prácticamente sobre el final del mercado”, reconoció Eduardo Coudet. “Yo estoy con mucha confianza de que el día que termine el mercado vamos a estar armados y muy bien”, aseguró.

Respecto al fichaje de Mariano Díaz, con el que competirá por un puesto en el once con Lucas Boyé, el argentino Eduardo Coudet manifestó: “Es un jugador que tiene una gran jerarquía. Muestra muchas cosas buenas y muchas cualidades que tiene que nos pueden ser de gran ayuda”.