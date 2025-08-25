El equipo de LaLiga que negocia el fichaje de Oriol Romeu

Descartada su continuidad en el Girona, Oriol Romeu podría recalar a coste cero en un Betis que sigue confeccionando una plantilla amplia que le permita afrontar con garantías, además de LaLiga y la Copa del Rey, la Europa League.

Según Diario de Sevilla, el Betis negocia con Oriol Romeu, con el que se haría a coste cero siempre y cuando llegue a un acuerdo con el Barcelona para rescindir su contrato. El conjunto azulgrana quiere liberar masa salarial y no pondrá obstáculos al centrocampista si quiere obtener la carta de libertad.

Cabe señalar que Oriol Romeu ha entrado este verano en su último año de contrato con el Barcelona. Con el conjunto azulgrana, al que llegó para cubrir el hueco de Sergio Busquets, disputó un total de 37 partidos en su primera temporada. Sin embargo, al no contar para Hansi Flick, salió en calidad de cedido rumbo al Girona el pasado curso. Con el equipo catalán jugó 31 partidos. Ahora, si nada se tuerce, todo parece indicar que Oriol Romeu iniciará una nueva aventura en LaLiga EA Sports de la mano del Betis.

El Betis ha dicho sí a Oriol Romeu y no a Marc Casadó

Si bien el Betis ha visto con buenos ojos acoger a Oriol Romeu, no ha tenido a bien hacer lo propio con Marc Casadó. Pese a que el centrocampista del Barcelona ha sido ofrecido al conjunto verdiblanco, el club de las Trece Barras no ha contemplado un desembolso que podía haber ascendido a los 30 millones de euros.