El equipo que se ha declarado como el “ganador” del mercado de fichajes

Aunque varios equipos han superado el desembolso del Bayern de Múnich durante esta ventana de transferencias, especialmente en la Premier League, su presidente Uli Hoeness declaró a su equipo como el “ganador” del mercado de fichajes. Aún así, lamentó no haber podido fichar a Florian Wirtz, que recaló en el Liverpool a cambio de 150 millones de euros, ni a Nick Woltemade, al que fichó el Newcastle como su recambio por 90 millones.

“Estamos muy satisfechos en el Bayern. Somos los verdaderos ganadores del mercado de fichajes de verano. Tenemos un equipo fuerte y no necesitábamos reforzarlo mucho. Claro que nos hubiera gustado tener a Florian Wirtz, pero nunca lo habríamos fichado por 150 millones de euros. Ofrecimos 55 millones de euros por Nick Woltemade, mientras que el Stuttgart quería 75 millones. Al final se fue por 90 millones de euros. Lo que está haciendo el Newcastle no tiene nada que ver con el fútbol. Es como el Monopoly hoy en día. Tuvo suerte. Él (Woltemade) no vale los 90 millones. Eso solo ocurrió gracias al dinero que llegó de Arabia Saudí”, declaró Uli Hoeness en Sport1.

El Bayern de Múnich ha fichado a Nico Jackson

Sobre el que fuera futbolista del VillarrealNico Jackson, que ha recalado en el Bayern de Múnich procedente del Chelsea en calidad de cedido, el presidente del conjunto alemán avanzó: “El jugador y su agente aportan 3 millones de euros, así que pagamos 13,5 millones de euros por la cesión. Además, definitivamente, no habrá un contrato indefinido. Eso solo ocurrirá si juega 40 partidos como titular; nunca ocurrirá”.