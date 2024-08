El equipo que está cerca de fichar a Zubimendi

La Real Sociedad, que ha traspasado a Robin Le Normand al Atlético de Madrid este verano, podría quedarse sin otros dos futbolistas que se han proclamado campeones de la Eurocopa con España este verano como Mikel Merino y Martín Zubimendi. En lo que respecta a este último, el centrocampista de 25 años parece muy cerca del Liverpool.

Meses atrás, cuando sonaba como posible refuerzo del Barcelona en el mercado invernal, Martín Zubimendi renovó con la Real Sociedad hasta 2027. No obstante, su cláusula se mantuvo en 60 millones de euros. Dispuesto a pagarla se mostró por aquel entonces el Arsenal de Mikel Arteta; sin embargo el centrocampista se negó a abandonar el conjunto donostiarra a final de temporada.

Ahora con el que podría dar el salto a la Premier League es con el Liverpool. Según Relevo, en Anfield están dispuestos a pagar su cláusula de rescisión, aunque negocian la manera de hacerlo con la Real Sociedad en cómodos plazos. Martín Zubimendi, satisfecho tras haberse proclamado campeón de la Eurocopa con la Selección, estaría abierto a dar un nuevo salto en su carrera para poder tener así cada vez más protagonismo con la Roja.

Además de Zubimendi, Mikel Merino podría abandonar la Real Sociedad y poner rumbo a la Premier

Si Martín Zubimendi parece cerca del Livepool, el favorito para hacerse con Mikel Merino sería el Arsenal de Mikel Arteta, por lo que ambos podrían poner rumbo a la Real Sociedad este verano. Dejando entrever que este último cambiaría de aires este verano, cuestionado por su renovación, Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, manifestó: “Si no ha renovado, es porque no quería decirle a la afición 'me quedo’ para luego 'irme’. A todos nos gustaría que no se fuese. Él ya sabe que nos gustaría que esta fuese su decisión. Si no es así, negociaremos la mejor salida porque tiene ofertas, las conocemos. No hay que esconderse detrás de un contrato cuando un jugador te dice que quiere aprovechar una oportunidad. En este momento, no estamos negociando con ningún club y todos tenemos la esperanza de que siga en la Real el próximo año”.