El equipo que negocia el fichaje de Lopetegui

El West Ham ha mantenido conversaciones con Julen Lopetegui sobre su disponibilidad de cara a la próxima temporada. Según pudo saber EFE, el club inglés lleva meses hablando con el técnico español, libre desde que decidiera dejar el Wolverhampton en verano por la falta de inversión del club, la salida de jugadores importantes como Matheus Nunes y las pocas garantías de que no incurrirían en irregularidades con el 'fair play' financiero.

El West Ham es uno de los banquillos de la Premier League que se abrirá este verano, una vez que se confirme la salida de David Moyes.

El técnico escocés tiene contrato hasta el próximo 30 de junio, pero no renovará tras una temporada en la que el juego del equipo ha dado varios pasos atrás, ha quedado eliminado en cuartos de final de la Europa League y, pese a que no se ha sufrido en liga, la clasificación a Europa parece complicada, con dos puntos de desventaja respecto a la sexta plaza, que ocupa el Newcastle, y dos partidos más.

Lopetegui, desde que saliera del Wolverhampton, no ha ocultado su intención de volver a la Premier League y estuvo en conversaciones con el Nottingham Forest antes de la contratación de Nuno Espirito Santo. Además ha residido buena parte de este tiempo en Inglaterra, para perfeccionar el idioma.

“He dicho no a diferentes países y diferentes situaciones, porque me gustaría quedarme aquí en Inglaterra. Siento que nuestro proyecto aquí está recién comenzado y queremos lograr nuestros sueños. He luchado por títulos, he luchado por diferentes objetivos pero por supuesto lo más importante es sentir que tienes un proyecto en el que puedes ponerle tu sello, donde puedes trabajar y mejorar el rendimiento de todo el club. Creo que tienes que entender dónde estás, cuál es la cultura del club y también la historia”, dijo en Sky Sports.

Además del West Ham, el Milan ha sondeado a Lopetegui

También ha habido interés por Julen Lopetegui desde Italia, donde se va a liberar el banquillo del Milan, y desde Alemania.