El equipo que quiere torpedear el fichaje de Nico Williams por el Barcelona

El Barcelona se ha decidido finalmente a fichar a Nico Williams y, tan pronto como ha trascendido esta información, el PSG de Luis Enrique se ha sumado a la puja por el internacional español.

El conjunto francés busca cracks para cubrir la marcha de Kylian Mbappé al Real Madrid y por ello ha ofrecido al Barcelona 200 millones de euros, una oferta que el equipo catalán ha declinado. El PSG, por tanto, no tendrá problemas para abonar al Athletic la cláusula de Nico Williams, que es de 60 millones de euros.

La reacción de De Marcos al interés del PSG y del Barcelona por Nico Williams

El capitán del Athletic, Óscar de Marcos, comentó este martes que su máxima preocupación sobre su compañero Nico Williams es que tome la decisión sobre su futuro "libremente", porque si lo hace así, "va a acertar", aunque él cree que "lo mejor" para el joven extremo es "continuar" en el club vasco, ya que es equipo "idóneo" para su progresión.

"Lo que más me preocupa es que Nico Williams tome la decisión libremente. Si él la toma por sí solo, va a acertar y se le va a respetar, porque nosotros le tenemos mucho cariño. Pero tengo la sensación de que hay mucha presión, y eso igual no le deja tomar la decisión de una manera libre", afirmó Óscar De Marcos en rueda de prensa. El lateral dijo argumentó que "cuando te quiere el Barça" parece que "te tienes que ir", y que sino parece que estás cometiendo "un error", pero defendió que no tiene por qué ser así.

"Hay que valorar dónde estamos, y para Nico es una situación delicada porque está habiendo mucho ruido a nivel exterior y esa presión te puede llevar a tomar decisiones", apuntó.

El de Laguardia confesó que, en su "opinión", lo mejor para él es "continuar en el Athletic". "Tiene 22 años y lleva una progresión ideal para un futbolista. Cada año va siendo mejor, y creo que de esta manera, con el entrenador que tiene, que le ha sacado un partido increíble y lo va a tener otro año más, ha ido a la selección española, ha sido titular allí y ha sido uno de los mejores jugadores de la Eurocopa", añadió.

"Creo que está en un sitio idóneo, con un vestuario que le quiere y donde tiene a sus amigos y su hermano. El Athletic es un sitio ideal para seguir madurando, para estar a gusto, y creo que él tiene ese sentido de pertenencia. Ojalá ponga todas sus cosas en la balanza, pero al final la decisión la tiene él, y nosotros lo único que queremos es lo mejor para él", zanjó Óscar De Marcos.