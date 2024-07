Pablo Barrios desmiente que vaya a cambiar el Atlético de Madrid por este equipo de LaLiga

Pablo Barrios, centrocampista de 21 años con contrato en vigor hasta 2028, podría abandonar el Atlético de Madrid en calidad de cedido si Diego Simeone lo estimase oportuno. Esto es algo que, según se ha dicho, estaba dispuesto a aprovechar la UD Las Palmas para ofrecerle acomodo, un movimiento que el madrileño ha descartado que vaya a producirse al ser cuestionado al respecto.

“No sé de dónde salió eso, a mí también me llegó, pero no es verdad. Mi futuro está aquí en el Atleti, estoy muy feliz, espero seguir muchos años y solo tengo la mente en quedarme”, dijo Pablo Barrios en Radio MARCA.

No obstante, el centrocampista reconoció no haber hablado con Diego Simeone y, por tanto, no saber qué planes tiene con él. “No he hablado con él recientemente, pero lo hice a principio de la pretemporada y, como digo, no pienso en otra cosa que no sea el Atleti”, subrayó.

Pablo Barrios lamentó la salida de Morata del Atlético de Madrid

Sobre la salida de Álvaro Morata, Pablo Barrios comentó: “Es una pena porque es un gran compañero, me ayudó muchísimo cuando subí y es una de las mejores personas que he conocido en el mundo del fútbol”.

“Se ha llevado muchos palos duros y lo más triste es que se los ha llevado gente de nuestro país, tanto cuando jugaba en el Atleti como cuando jugaba con la Selección”, lamentó.

Todo ello lo ha hecho Pablo Barrios desde París, donde va a disputar los Juegos Olímpicos con la Selección. “Es una oportunidad única, una experiencia muy bonita. En el fútbol todos piensan en Eurocopas o Mundiales, pero para cualquier deportista, unos Juegos Olímpicos son el evento más importante. Además, es genial estar en la villa olímpica junto a deportistas de otras disciplinas”, concluyó.