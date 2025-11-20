Asegura que “es muy difícil” que Luis de la Fuente le convoque para el Mundial pese a ser el pichichi de su equipo

Alberto Moleiro, que llegó al Villarreal este verano procedente de la UD Las Palmas, está haciendo méritos para ser convocado por España, aún así el centrocampista de 22 años se quedó fuera de la última lista de Luis de la Fuente. Pese a ello Alberto Moleiro no se rinde, y sueña con defender a la Selección en el Mundial 2026.

Repasando sus primeros meses en el Villarreal, dijo en rueda de prensa: “A nivel personal me encuentro bastante bien, bastante cómodo. He ido de menos a más en cuanto a mi nivel futbolístico. Al principio me costó un poco la adaptación, porque nunca había salido de las islas, pero voy a seguir trabajando”.

Alberto Moleiro sabe que es “muy difícil” que Luis de la Fuente le convoque para el Mundial

Sobre la posibilidad de ser convocado por España para el Mundial 2026, Alberto Moleiro indicó: “Es un sueño. Es muy difícil ir, pero estar en boca de eso, ya dice que estoy haciendo las cosas bien. Un orgullo, pero es muy difícil”.

A favor de ser tenido en cuenta por Luis de la Fuente juega que, a día de hoy, es el pichichi del Villarreal. “No sabía ni que era pichichi del equipo. No es algo en lo que piense. El año pasado hice seis goles. Intentaré superarlo este año, que eso significa que voy en proceso ascendente. El ser más vertical y tener más intención de ir a hacer daño. En Las Palmas me centraba más en jugar bonito o jugar bien, y aquí me ha cambiado el concepto y sé que tengo que ir hacia adelante con el balón”, concluyó Alberto Moleiro.