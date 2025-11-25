El equipo del que se arrepiente de haberse ido Álvaro Negredo

Álvaro Negredo, que tras debutar en el Rayo Vallecano fichó por el Real Madrid para jugar en el Castilla, ha militado a lo largo de su carrera en el Almería, en el Sevilla, en el Manchester City, en el Valencia, en el Middlesbrought, en el Besiktas, en el Al-Nassr, en el Cádiz y en el Real Valladolid, equipo en el que finalmente colgó las botas. De todos ellos, se arrepiente de haberse marchado de uno tal y como él mismo ha reconocido.

“Yo llegué cagado al Castilla porque tenía buenísimos jugadores. No creía que lo había hecho tan bien para pasar del Rayo al Castilla en Segunda. Veía el primer equipo muy lejos, Soldado estaba por delante de mí. Tuve suerte y dejé de derrochar a tiempo, mi familia me dio una colleja y pude centrarme económicamente. Al final te creces y estás subidito. Yo pensaba que me iba. El Valencia me ficha del City cuando quedaban solo 7 segundos. Me pusieron dos multas de tráfico en Mánchester por llegar a tiempo para firmar. Me arrepiento de irme del City”, confesó Álvaro Negredo en una entrevista para Offsiders.

El paso de Álvaro Negredo por el Sevilla

Sobre su paso por el Sevilla, señaló: “Con el interés del Sevilla le perdí un poco el miedo de decir 'tengo a estos delanteros por delante'. Vengo a un Sevilla de Luis Fabiano y Kanouté. Me acuerdo que me decía mi repre: 'hostia, que allí están de delanteros...'”.

“Y digo 'ya, pero vengo de hacer 19 goles'. Sabía la edad de cada uno, sabía que les quedaba poco y yo llego al Sevilla con 24 años. Estaba en mi época buena y ellos estaban acabando. Al final mi jugada me salió bien. ¿Que fue arriesgada? Sí”, admitió Álvaro Negredo.

“Ese año aprendí de ellos. No he sido un delantero egoísta ni de jugármelas todas. Me apoyaba en los dos porque 'Fredy' tenía bastante lesiones y ahí podía entrar. Con Manolo Jiménez juego menos pero voy entrando. Contra Osasuna hago mi primer gol y ahí cojo la dinámica, pero no es mi mejor año en el Sevilla. En la segunda temporada hago buenos números y ya sí que empiezo a enganchar e ir incluso con la Selección”, rememoró.