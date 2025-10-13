El fichaje que el Celta sueña con cerrar en la Real Sociedad

Ambicioso tras haberse clasificado para la Europa League, el Celta de Vigo soñó con el regreso de Brais Méndez. Sin embargo, aunque hubo conversaciones con el extremo de 28 años de la Real Sociedad, tal y como ha reconocido Marco Garcés, director deportivo del conjunto gallego, su vuelta no se dio por un tema meramente salarial.

Cuestionado por el interés del Celta de Vigo en Brais Méndez, Marco Garcés señaló en una entrevista para el diario AS: “Fue más un sueño. Estoy enterado de que hubo conversaciones, habló con mucha gente dentro del club, pero conmigo directamente, no. Fue una fantasía porque es un tema meramente salarial. ¿Por qué lo iba a dejar salir la Real? Sería una operación cara, cara. ¿Para el futuro? En estos momentos estamos viendo cómo evoluciona el equipo para ver las necesidades. Me parece un jugador que nos vendría bien”.

Brais Méndez recaló en la Real Sociedad en 2022 después de que el cuadro txuri-urdin pagase 14 millones de euros al Celta de Vigo por su fichaje. El extremo tiene contrato en vigor con el conjunto donostiarra hasta 2028, por lo que su regreso, mientras siga siendo protagonista, se antoja complicado.

Además de hablar de Brais Méndez, Marco Garcés explicó por qué el Celta de Vigo no fichó a coste cero a César Azpilicueta cuando este verano acabó contrato con el Atlético de Madrid. “Teníamos otras prioridades. Es un jugador que nos hubiera venido muy bien, que se podría acoplar muy bien al estilo de Claudio, pero al final tienes un límite de fichas y un límite salarial, tienes que acomodar las piezas donde entran”, comentó al respecto.