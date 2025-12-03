Firma hasta 2029 con el Deportivo Alavés

El defensa argentino Nahuel Tenaglia amplió este miércoles su contrato con el Deportivo Alavés tres temporadas más de lo acordado hasta ahora, es decir, hasta el final de la temporada 2028-2029, en mitad de un curso en el que acumula más de 1.000 minutos en Liga, según un comunicado.

"El Deportivo Alavés y Nahuel Tenaglia han ampliado su vinculación hasta el año 2029. Una renovación que ratifica la total confianza del club en un capitán identificado al cien por cien con los valores, la afición y la ciudad", expresó la entidad en su página web.

El argentino llegó al Deportivo Alavés en 2022, y desde entonces "ha demostrado ser más que un defensa", además de "un auténtico representante del espíritu albiazul". "Su entrega, compromiso y sentimiento de pertenencia se han plasmado en el campo y en cada gesto fuera de él, y su continuidad en el proyecto alavesista constituye un pilar esencial de futuro", destacó el club.

Nahuel Tenaglia acumula 130 partidos oficiales defendiendo la camiseta del Deportivo Alavés, aportando siete goles y seis asistencias. Además, esta temporada el argentino es el segundo jugador de campo más utilizado por el 'Chacho' Coudet, con 1.170 minutos en LaLiga EA Sports. Ha sido titular en todos los encuentros en los que ha participado, solo sin jugar en una de las 14 disputadas. Por todo esto, la entidad lo ve como "un líder natural, un guerrero de corazón albiazul, una figura reconocida y querida por la afición", por que esta ampliación supone la continuidad de "un símbolo de la identidad del club".