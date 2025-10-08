Firma con la Real Sociedad hasta 2029

El lateral derecho de la Real Sociedad Iñaki Rupérez ha renovado su contrato con el club donostiarra hasta el final de la temporada 2028-2029, según informó este miércoles la entidad 'txuri-urdin'. El lateral de Ansoain (Navarra), que todavía no ha debutado en el fútbol profesional pero ya es futbolista del primer equipo, tal y como dijo el director deportivo, Erik Bretos, el 2 de septiembre, cumple su cuarta temporada en el conjunto donostiarra tras abandonar Osasuna el verano de 2022 en edad de juvenil.

Iñaki Rupérez se lesionó en pretemporada cuando estaba siendo de lo más destacado del plantel, marcando además dos dianas ante Osasuna, su exequipo, y el Stade Rennais.

El lateral blanquiazul se lesionó después del menisco en el partido amistoso ante el Bournemouth en Inglaterra, y todavía está en proceso de recuperación.

Formado en Tajonar y después en Zubieta, es uno de los baluartes del conjunto guipuzcoano. Esta misma temporada, con el futbolista lesionado y cuando Hamari Traoré partió al Paris FC, el técnico Sergio Francisco manifestó que Rupérez era "el suplente de Jon Mikel Aramburu", posicionando al joven lateral por delante de Odriozola y Elustondo.

No obstante, su situación física le ha impedido debutar y todavía le quedan varias semanas fuera de los terrenos de juego, aunque con esta renovación queda claro que es una apuesta a futuro del club.

Hasta la fecha, sólo ha disputado 5 minutos en el primer equipo (ante el F.C. Jove Español en Copa del Rey), y la pasada campaña fue uno de los indiscutibles de Sergio Francisco y de Iosu Rivas en el ascenso del filial 'txuri-urdin' a Segunda División. Antes, en su primer año en San Sebastián, disputó una campaña con el C.

Ahora, con su nuevo contrato rubricado, Sergio Francisco espera contar con el de Ansoáin lo antes posible para que debute en Primera División. Se trata de la segunda renovación de la semana tras la de Jon Gorrotxategi.