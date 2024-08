El Getafe no podrá vender a uno de sus futbolistas por 14 millones… ¡hasta que no se case!

Aunque Gastón Álvarez, defensa uruguayo del Getafe, estaba a un paso de firmar su traspaso por el Al-Qadisiyah dirigido por Míchel, su traspaso, que iba a rondar los 14 millones de euros, se ha paralizado. Y es que Gastón Álvarez no puede jugar en Arabia Saudí ya que convive con su pareja sin estar casado. Así pues, no podrá ser vendido por el Getafe hasta que no se case.

Al tratarse de un traspaso elevado para el conjunto azulón, y muy interesante económicamente para el futbolista, tanto el Getafe como Gastón Álvarez están intentando agilizar los trámites para que su venta pueda cerrarse lo antes posible.

El paso de Gastón Álvarez por el Getafe

Una vez que se case, el zaguero charrúa, una de las piezas importantes del equipo dirigido por José Bordalás, cerraría una etapa de tres temporadas tras llegar al Getafe cedido por Bostón River en el curso 2021-2022.

La entidad presidida por Ángel Torres abonó finalmente 5 millones de euros por su traspaso (según la web especializada Transfermarkt) y durante los 56 partidos de Liga que ha disputado con el Getafe, Gastón Álvarez se ha revalorizado y ahora podría triplicar la inversión que hizo en su día si se concreta su salida.

El equipo de Míchel, recién ascendido a la primera categoría de la Liga de Catar, busca reforzarse con nombres conocidos para completar una buena temporada. De momento, ya ha firmado al ex madridista Nacho Fernández, al gabonés del Marsella Pierre-Emerick Aubameyang, al portero belga internacional Koen Casteels, al uruguayo Nahitán Nández y al delantero colombiano Julián Quiñones, entre otros.

El Getafe, de confirmarse finalmente el fichaje, perdería a un jugador polivalente en su defensa que puede jugar tanto de central como de lateral. José Bordalás se quedará sólo con tres centrales puros como Omar Alderete, Djené Dakonam y Domingos Duarte.

De momento, el club azulón ha fichado a cinco jugadores: Álex Sola, Peter Federico, Carles Pérez, Chrisantus Uche y Jiri Letácek. Por contra, ha hecho caja con salidas importantes como la de Enes Ünal, a final del curso pasado, por una cantidad cercana a los 17 millones de euros.