Grimaldo reconoce conversaciones con 3 equipos de LaLiga

Alejandro Grimaldo, al que Xabi Alonso llevó al Bayer Leverkusen tras siete temporadas y media en el Benfica, ganó la Bundesliga en su primera campaña en el conjunto alemán, en la que anotó 12 goles y repartió 19 asistencias. Estos espectaculares registros le han valido para convertirse en el lateral zurdo suplente de Cucurella en la Selección. También para despertar el interés en LaLiga EA Sports de Real Madrid, Barcelona y Atlético, equipos con los que conversó tal y como ha reconocido el defensor de 30 años.

Lo ha hecho en una entrevista en After de Post, en la que Alejandro Grimaldo habló de su salida del filial del Barcelona. “Ya pude irme antes del Barça. Yo terminaba contrato en seis meses y al final tenía que salir porque el Barça no contaba conmigo. Creí que la salida del Benfica era lo mejor y acerté de lleno”, admitió.

Sobre su posible regreso a LaLiga EA Sports, donde Alejandro Grimaldo reconoció haber conversado hasta con 3 equipos, declaró: “Siempre he dicho que me gustaría volver a España. Real Madrid, Barcelona y Atleti son muy grandes. No ha pasado de conversaciones con ellos y rumores nada más. Noticias sin fundamentos”.

Grimaldo ya se ofreció para volver a LaLiga en enero

En esta misma línea, el pasado mes de enero, Alejandro Grimaldo confesó: “Nunca he escondido que un objetivo que tengo es jugar en España. Soy jugador español y nunca he tenido la oportunidad de jugar en la Liga española. Quiero hacerlo y seguro que lo haré en el futuro”.

"Cuando fui a Alemania tenía un objetivo muy claro también de ir a la Selección y gracias al club, a mi equipo y a mi rendimiento he tenido la oportunidad de estar en la Selección. Me siento muy valorado aquí en España", añadió entonces.