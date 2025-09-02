Acceso

Hace oficial el fichaje de Donnarumma por 30 millones

Tras la decisión de Luis Enrique de prescindir de sus servicios, Gianluigi Donnarumma ha abandonado el PSG

(Foto de ARCHIVO) FILED - 11 March 2025, United Kingdom, Liverpool: Then Paris Saint Germain's goalkeeper Gianluigi Donnarumma gestures during UEFA Champions League match against Liverpool. Manchester City have confirmed the signing of the Italian goalkeeper Donnarumma from Paris St Germain, with Ederson ending his eight-year stint at the club with a move to Fenerbahce. Photo: Martin Rickett/PA Wire/dpa 11/03/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Gianluigi Donnarumma con el PSGDPA vía Europa PressEuropa Press
El guardameta italiano Gianluigi Donnarumma ha llegado al Manchester City procedente del PSG en una operación valorada en 30 millones de euros.

El fichaje del italiano dependía de la venta del brasileño Ederson Moraes al Fenerbahçe, que se ha confirmado este martes por 14 millones de euros.

El arquero fue apartado por el PSG cuando Luis Enrique decidió que prefería optar por otro guardameta, pese a que Gianluigi Donarumma fue clave para que los parisinos conquistaran la pasada Liga d Campeones, especialmente con sus paradas ante el Liverpool en octavos de final y contra el Arsenal en semifinales.

Gianluigi Donnarumma, campeón de la Eurocopa en 2021 con Italia, llegó al PSG ese mismo año procedente del Milan y desde entonces ha disputado 161 encuentros con los capitalinos, ganando cuatro ligas francesas, dos copas de Francia, y la ya citada Champions League.

En el Manchester City se topará con la competencia de James Trafford, por el que el conjunto inglés pagó 30 millones al Burnley este verano para repescarlo y que ha sido titular en las tres primeras jornadas de Premier League.

