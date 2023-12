Ilaix Moriba, cerca de regresar a LaLiga de la mano de este equipo

El que fuera centrocampista del Barcelona, que en enero del año pasado abandonó el Leipzig para recalar en calidad de cedido en el Valencia, volverá a salir del conjunto alemán en el mercado invernal. Ilaix Moriba regresará nuevamente a LaLiga EA Sports y, si nada se terce, lo hará de la mano del Getafe.

Sería José Bordalás, que ya tuvo a sus órdenes al futbolista de 20 años en el Valencia, al que habría solicitado su fichaje tras la lesión de Mauro Arambarri. Según el periodista Fabrizio Romano, el Getafe ya tendría un acuerdo con Ilaix Moriba y deberá pactar ahora con el Leipzig las condiciones de su cesión, si se reserva una opción de compra o si el conjunto alemán decide que ésta sea obligatoria y a ejecutar el próximo verano.

¿Repetirá el Getafe con Ilaix Moriba su error con Mason Greenwood?

El Getafe alcanzó un acuerdo el pasado verano con el Manchester United para hacerse en calidad de cedido con un Mason Greenwood por el que no se reservó una opción de compra. Ahora la cotización del delantero se ha disparado y varios equipos intentarán su fichaje. El Getafe, por su parte, no renuncia a hacerse con el atacante en propiedad, aunque ello le supondría hacer el mayor desembolso de su historia. Y es que parece que el Manchester United no se desprenderá de Mason Greenwood si no es por una cantidad de, al menos, 20 millones de euros.

“Vemos cualquier posibilidad, incluso comprarle. No se ha hablado de precio, se ha hablado de la situación y ver lo que plantean. Ha habido cambio de accionariado en el Manchester United, pero estamos contentos con las reuniones que estamos teniendo. Es pronto para plantear si continúa una temporada más o si ponen un precio para comprar la totalidad. Tenemos un porcentaje y sería comprar el resto”, decía recientemente al respecto Ángel Torres, presidente del Getafe. ¿Cometerá el conjunto azulón el mismo error con Ilaix Moriba?