La revelación de Mateu Alemany sobre el interés del Barcelona por Julián Álvarez

El pasado 7 de octubre el Atlético de Madrid anunció a Mateu Alemany como su nuevo director de Fútbol, un cargo que había ejercido en el Barcelona hasta junio de 2023. Es por ello por lo que ha sido cuestionado por el presunto interés del conjunto azulgrana por Julián Álvarez, un interés del que reveló no tener conocimiento. Mateu Alemany, además, señaló que el Atlético de Madrid no se plantea renovar al argentino pese al interés que pueda suscitar en el Barcelona y en otros equipos. Y es que Julián Álvarez, de 25 años, tiene contrato hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Cuestionado por el interés del Barcelona por Julián Álvarez, Mateu Alemany dijo en Movistar: “No, no tengo conocimiento en absoluto de que esté en la órbita del Barcelona. Es un jugador importantísimo, muy importante para el equipo, para el club, y me consta que está muy feliz con nosotros. ¿Renovación? Estamos perfectos. Tiene cinco años de contrato”.

La respuesta de Julián Álvarez y de su agente al interés del Barcelona

Recientemente, el que fue preguntado por el interés del Barcelona por Julián Álvarez fue Fernando Hidalgo, su agente, que dijo: “Nada de lo que se está escribiendo es cierto. Solo son hipótesis imaginativas en estos momentos”.

“Obviamente, Julián tiene admiración por los clubes españoles, y al seguir cuando era niño la carrera de Leo Messi... No hay muchos argentinos que no tengan un sentimiento especial hacia el Barcelona”, añadió.

Antes que su agente, el propio Julián Álvarez fue preguntado por el interés del Barcelona. “Mira, estoy muy tranquilo. Siempre se habla, el año pasado también se dijeron muchas cosas, pero la verdad es que esto apenas empieza, y mi objetivo es mejorar cada día, hacerlo mejor para el club, ganar con mis compañeros, ganar aquí. Eso es lo único que tengo en mente. Lo que se dice en redes sociales me supera”, dijo el argentino en ESPN tras marcar tres goles en Champions al Eintracht de Frankfurt.