El Oviedo cierra un fichaje en la Real Sociedad

La Real Sociedad ha alcanzado un acuerdo con el Real Oviedo para la cesión del lateral izquierdo Javi López hasta el final de curso. El club txuri urdin ha informado, en un comunicado, de que el defensor canario, que no contaba en los planes del técnico, Sergio Francisco, jugará en el club asturiano hasta el final de la temporada 2025-2026.

Javi López llegó traspasado a la Real Sociedad en la pasada campaña tras despuntar en el Alavés, pero en Anoeta no logró asentarse y no ofreció el rendimiento que prometía.

En esta pretemporada, el nuevo entrenador de la Real, Sergio Francisco, no ha contado con él por lo que el club ha buscado una cesión para que siga progresando con minutos en Primera División.