Pide a sus agentes que le saquen del Sevilla en enero para intentar estar en el Mundial

No solo es que la renovación de Nyland se haya complicado tal y como contamos en LAOTRALIGA, sino que el guardameta de 35 años quiere abandonar el conjunto hispalense en enero para no poner en riesgo su presencia con Noruega en el próximo Mundial. Y es que Nyland ha perdido su condición de titular en favor de Odysseas Vlachodimos.

Según PTV Sevilla, el arquero ha pedido a sus agentes que le busquen un equipo de cara al mercado invernal en el que pueda recuperar el protagonismo. El Sevilla, por su parte, vería con buenos ojos hacer caja por Nyland meses antes de que expire su contrato. El club de Nervión tiene grandes esperanzas de futuro depositadas en Alberto Flores y no tiene intención de renovar al noruego, cuyo vinculación con el equipo andaluz termina el próximo 30 de junio.

Desde su llegada el Sevilla en 2023, Nyland ha defendido su portería en un total de 63 encuentros oficiales. Ahora, el Mundial podría propiciar su salida en el mes de enero.

Nyland no cuenta para el Sevilla, Odysseas Vlachodimos sí

Si bien Odysseas Vlachodimos es, a día de hoy, el portero titular del Sevilla, el conjunto hispalense no se reservó opción de compra alguna por él cuando en verano llegó a un acuerdo con el Newcastle para su cesión.

El equipo inglés querría aprovechar su buen hacer en el Sevilla para recuperar parte de los 23,6 millones de euros que pagó por él al Nottingham Forest en 2024, pero tendrá que conformarse con una cantidad muy inferior teniendo en cuenta que en verano entrará en su último año de contrato.

Según Transfermarkt, el valor de mercado de Odysseas Vlachodimos es de 5 millones, y una cantidad incluso inferior es la que podría costarle al Sevilla su fichaje.