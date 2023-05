El presidente de un importante equipo confirma que Luis Enrique ha rechazado su mareante oferta

Pese a la sucuelta propuesta que el Nápoles había presentado a Luis Enrique, no entra en los planes del asturiano volver a entrenar en la Serie A, donde ya dirigió a la Roma. Así lo ha confirmado el presidente del conjunto italiano Aurelio de Laurentiis.

«Luis Enrique quiere ir a la Premier, competimos con campeonatos que son más atractivos que el nuestro. No se come tan bien como aquí, pero... Estamos evaluando entrenadores para el 4-3-3 y elegiré al mejor para continuar el ciclo», señaló en RAI.

La oferta que había presentado el Nápoles a Luis Enrique era por dos temporadas a razón de 8 millones fijos, más 2 en variables, por cada una de ellas.

Luis Enrique ya había dejado claras sus intenciones

Antes de que en Nápoles le tentase con su suculenta oferta, Luis Enrique dijo sobre su futuro: «Me gustará ir a Inglaterra a trabajar, la Premier. Veo más Liga inglesa que la española».

«Estoy influenciado porque me gustaría ir a trabajar allí. No me veo en la Premier en junio. No iría a cualquier equipo sino a alguno que pudiera hacer cosas importantes, lo que reduce mucho el número. No me hago muchas ilusiones, la verdad, porque hay muchos candidatos. Pero soy afortunado porque mi vida personal me llena. ¿Que se alarga esto, que no llegan ofertas? Pues es lo que hay. Iría a un equipo con posibilidades. Eso no significa que no vaya a trabajar en España», añadió.

Actualmente sólo el Tottenham estaría dispuesto a ofrecer a Luis Enrique la posibilidad de entrar en la Premier League, aunque maneja varias opciones para su banquillo.