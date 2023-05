Ramón Planes quiere cerrar su primer fichaje para el Betis en el Getafe

El nuevo director deportivo del conjunto verdiblanco mira a su exequipo en busca de refuerzos. El Betis tendría la intención de reforzar su zaga de cara al siguiente curso y Ramón Planes quiere que Omar Alderete, del Getafe, ponga rumbo al club de las Trece Barras.

Precisamente fue Ramón Planes el que llevó a Omar Alderete al Getafe el pasado verano. El central paraguayo de 26 años, pertenece al Hetha de Berlín, aunque el conjunto azulón tiene una opción de compra por él. También la tuvo en su día el Valencia, que decidió no ejecutarla, por lo que si el Getafe no lo hace, ahí estará el Betis para tratar de hacerse con sus servicios. Y es que Ramón Planes sabe que Omar Alderete es feliz en España y que no quiere moverse de LaLiga Santander. Además, la del Betis podría ser una opción interesante para él si la próxima temporada disputa competiciones europeas.

Esta temporada Omar Alderete ha disputado 23 partidos con el Getafe, 20 de ellos como titular.

Marc Bartra, alternativa a Omar Alderete para el Betis

Aunque Marc Bartra tiene contrato con el Trabzonspor hasta 2025, el central de 32 años tiene una ficha de las más elevadas de su plantilla. El conjunto turco no puede seguir pagando al defensor y facilitará su salida en verano, siendo la intención del futbolista regresar a LaLiga Santander. Si recientemente se habló de la posibilidad de que Marc Bartra regresase al Betis, el central podría volver a Barcelona, donde reside su novia Jessica Goicoechea, de la mano del Espanyol. Esto, así como la llegada de Ramón Planes al club de las Trece Barras, ha propiciado que el equipo andaluz se fije en Omar Alderete.