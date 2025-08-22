Raúl Albiol vuelve a ofrecerse

Raúl Albiol, que recientemente se ofreció en la Serie A, donde ya jugó en el Nápoles, se ha mostrado abierto ahora a probar fortuna en la Bundesliga. El central de 39 años se encuentra actualmente sin equipo tras haber acabado contrato con le Villarreal el pasado 30 de junio y no tiene intención de colgar las botas.

“Estoy abierto a cualquier cosa a nivel mundial, incluido un proyecto en la Bundesliga. Nunca he jugado en un club alemán, pero imagino que sería sumamente atractivo por el fútbol ofensivo y el excelente ambiente en los estadios. Sin duda, sería fantástico jugar allí”, declaró Raúl Albiol en Bild.

El anterior ofrecimiento de Raúl Albiol

Anteriormente, en una entrevista para Corriere dello Sport, el defensor se había ofrecido para regresar a Italia. “La idea es seguir jugando. El sueño es hacerlo en Italia. Nunca, nunca, nunca pensé en retirarme. Sigo siendo competitivo. Es sólo que mi contrato con el Villarreal ha expirado y ahora estoy esperando. Mi familia y yo tenemos un sueño: terminar nuestra carrera en Italia. Lo pasamos genial en Nápoles, es un país muy parecido a España. Siempre tenemos las puertas abiertas a Italia. ¿Y sabes qué? Todos queremos irnos allí juntos”, indicó Raúl Albiol, que el próximo 4 de septiembre cumplirá 40 años.

A su vez, sobre el final de su etapa en el Villarreal, con el que no volvió a jugar desde diciembre, explicó: “Quiero dejar algo claro desde el principio: no fue por una lesión ni por ningún problema físico. Estuve bien y estoy bien. Después de toda la primera mitad de temporada como titular, el entrenador me dijo que no jugaría más. Y no por mi rendimiento, sino por motivos personales. No hubo motivos deportivos ni físicos. Por eso quiero seguir”.