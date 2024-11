Setién quiere volver a entrenar y tiene claro dónde le gustaría hacerlo

Aunque la UD Las Palmas valoró recientemente el regreso de Quique Setién, finalmente apostó por Diego Martínez como recambio de Luis Carrión. Así pues, el técnico cántabro de 66 años sigue sin equipo desde que saliera del Villarreal, aunque ha dejado claro en una entrevista que quiere volver a entrenar. También que le gustaría hacerlo en Estados Unidos.

“Me apetecería. Ya de jugador tuve esa aspiración, lo que pasa que terminé muy tarde mi carrera: tenía 38 años y ni era plan, ni salió ninguna oportunidad. La busqué pero no salió. Es un país que siempre me ha atraído. Hay una faceta que hay que desarrollar todavía, sobre todo en la base y con jugadores jóvenes. Creo que ahí me integraría fenomenal. Sería una experiencia extraordinaria entrenar y competir allí”, dijo Quique Setién en la ESPN.

¿Qué aportaría Quique Setién de recalar en Estados Unidos?

“He estado varias veces allí y he dado alguna charla. Ves cómo la gente te habla, te escucha y el interés que hay. He entrenado a muchos chavales en periodos pequeños y noto la energía, las ganas y la ilusión de querer aprender. Ves cómo te miran cuando les haces algún comentario táctico para que mejoren cosas. Eso siempre me ha gustado. Siempre me ha atraído mucho la gente joven por su energía positiva. Creo que puedo ayudar a muchos chicos que están empezando y que cualquier detalle les puede servir para mejorar”, añadió sobre la posibilidad de emprender una nueva aventura en Estados Unidos.