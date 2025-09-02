El Sochi justifica el despido de Robert Moreno: "Su mentalidad española no se lo permitió"

El entrenador español Robert Moreno ha sido destituido como técnico del Sochi, colista de la liga rusa tras siete jornadas disputadas. Boris Rotenberg, presidente del club ruso, explicó hizo alusión a la "mentalidad española" del que fuera seleccionador para justificar su despido. "Planteó el juego como si tuviera bajo su mando a jugadores del Barcelona", añadió

"Todos han podido ver que la temporada estaba siendo un fracaso, que Robert Moreno no ha podido cumplir con los objetivos que se le marcaron", dijo Boris Rotenberg al diario Sport-Express.

"Aunque lo intentó, es evidente que su mentalidad española no se lo permitió. Moreno planteó el juego como si tuviera bajo su mando a jugadores del Barcelona", explicó el presidente del Sochi, que ha sumado un solo punto de 21 posibles con el exseleccionador español en el banquillo.

Boris Rotenberg añadió que "en Rusia la tradición deportiva es diferente" y el técnico debe trabajar individualmente con sus futbolistas, que son como "sus hijos".

El finiquito de Robert Moreno

Robert Moreno, de 47 años, fue despedido días después de ser hospitalizado a causa de la crisis hipertensiva que sufrió durante el partido de Copa de Rusia entre su equipo, el Sochi, y el Krasnodar, que terminó con victoria del conjunto visitante (2-4). Según la prensa local, el técnico debería cobrar 2 millones de euros como indemnización por su despido.

Entrenador del Sochi desde diciembre de 2023, descendió la pasada temporada con el equipo del mar Negro, pero ascendió de inmediato.

En vez de abandonar el banquillo el verano pasado, el extécnico del Mónaco y el Granada renovó su contrato hasta 2027 con el fin de ascender a la máxima categoría del fútbol nacional.