La Premier League ha agitado el mercado con un gasto en fichajes de 3.500 euros. Tanto es así que ocho de sus movimientos están entre los 10 más caros del verano. Destaca entre ellos el de Alexander Isak, que ha cambiado el Newcastle por el Liverpool por 150 millones de euros convirtiéndose en la transacción más cara en la historia del campeonato.

Tras el que fuera futbolista de la Real Sociedad se han situado el alemán Florian Wirtz (125 millones) y el francés Hugo Ekitike (95), que también han fichado por el Liverpool.

El joven delantero germano Nick Woltemade ha dado el salto del Stuttgart al Newcastle por 85 millones, lo que le instala en la cuarta plaza de los 10 fichajes más caros del verano, por delante del esloveno Benjamin Sesko (76,5 al Manchester United).

Zubimendi, entre los 10 fichajes más caros del verano

En la liga turca, el fichaje de Victor Oshimen por el Galatasaray por 75 millones de euros se ha situado como el sexto fichaje más caro del verano, posición que comparte con el camerunés Bryan Mbeumo, por el que el Manchester United ha pagado la misma cantidad. 74,2 son los que ha abonado el Manchester United por Matheus Cunha, mientras que Martín Zubimendi ha cambiado la Real Sociedad por el Arsenal por 70 millones de euros. Cierra el Top-10 un movimiento efectuado en la Bundesliga, donde el Bayern de Múnich ha pagado 70 millones de euros al Liverpool por Luis Díaz.

El 'dominio' del torneo inglés es absoluto. De los 25 traspasos más caros tan solo han escapado de esta dictadura el del fichaje definitivo del nigeriano Victor Oshimen por el Galatasaray turco, el del colombiano Luis Díaz por el Bayern Múnich, el del argentino Mateo Retegui por el Al-Qadsiah saudí, el del ucraniano Ilya Zabarnyi por el PSG, los de los españoles Dean Huijsen y Álvaro Carreras por el Real Madrid y el del delantero uruguayo Darwin Núñez por el Al Hilal saudí.