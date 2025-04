El sorprendente entrenador de LaLiga al que ha tanteado la Real Sociedad

Aunque Imanol Alguacil se ha mostrado abiertamente dispuesto a renovar su contrato, la Real Sociedad sigue sin tener una respuesta por su parte. Es por ello por lo que ha tanteado a Iñigo Pérez, entrenador de 37 años del Rayo Vallecano.

Así lo asegura Matteo Moretto, que habla de Iñigo Pérez como el gran favorito de la Real Sociedad para relevar a Imanol Alguacil. El técnico navarro termina contrato con el Rayo Vallecano a final de temporada y, aunque todo parece indicar que renovará, tanto el cuadro txuri-urdin como Osasuna le han tanteado.

Sin embargo, en lo que a la Real Sociedad respecta, el conjunto donostiarra no quiere cambiar de entrenador, por lo que Iñigo Pérez sólo será una opción en el caso en el que Imanol Alguacil decida no seguir la próxima temporada.

¿Seguirá Imanol Alguacil como entrenador de la Real Sociedad la próxima temporada?

Cuestionado semanas atrás por su futuro, Imanol Alguacil, aseguró que le gustaría renovar con la Real Sociedad y que tiene "fuerza de sobra" suficiente para encarar el reto.

"Sólo por los ánimos que he recibido estos años, este verano y durante la temporada, sólo por eso, a mí me gustaría renovar. Pero no quiero ser una carga para la Real. Al respecto, tranquilidad. Jokin Aperribay sabe lo que pienso. Fuerza no me hace falta, la tengo. Y además de sobra", declaró en la rueda de prensa previa al duelo de Liga Europa contra el Lazio, en Roma.

Semanas después de dichas declaraciones, la Real Sociedad sigue sin saber qué hará, lo que ha propiciado que el club haya contactado con Iñigo Pérez. ¿Habrá un cambio en su banquillo?