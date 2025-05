El sorprendente equipo de LaLiga que quiere fichar al Dibu Martínez

Pese a tener contrato hasta 2029, Dibu Martínez, de 32 años, quiere abandonar el Aston Villa de Unai Emery. De hacerlo, el Atlético de Madrid estaría dispuesto a ofrecerle acomodo en LaLiga EA Sports, una información que no deja de ser sorprendente ya que Jan Oblak está a las puertas de conseguir está a las puertas de conseguir su sexto trofeo Zamora, algo que ningún otro portero ha logrado en la historia del fútbol español.

Tanto el periodista Gastón Edul como el diario AS aseguran que el Atlético de Madrid está interesado en el Dibu Martínez. Es más, según el medio madrileño, Diego Simeone ya contactó personalmente con su compatriota cuando Argentina se proclamó campeona del Mundo en Catar. El Cholo quiso entonces al guardameta como recambio de Jan Oblak, aunque el Atlético de Madrid nunca llegó a presentar una oferta por él.

La postura del Aston Villa ante el interés del Atlético de Madrid por el Dibu Martínez

En esta ocasión, siempre según el diario AS, el Aston Villa no querría dejar salir al Dibu Martínez: “El Aston Villa no le quiere dejar salir, especialmente si certifican la clasificación a la próxima Champions League. Porque el Dibu es un referente para el equipo, uno de los líderes del vestuario y uno de los pilares sobre los que se cimienta el proyecto de Unai Emery. Tiene contrato hasta 2029, pero en Birmingham ya manejan a su sustituto. Hay culebrón Dibu Martínez”.

El Dibu Martínez ha disputado esta temporada 52 partidos con el Aston Villa en los que ha encajado 61 goles, dejando su portería a cero en 15 ocasiones.