El sorprendente exfutbolista que se ha convertido en el mejor entrenador del fútbol español

Adrián Colunga Pérez, el hombre milagro del Real Murcia, es el mejor entrenador del fútbol español atendiendo a su trayectoria al frente del primer conjunto grana, al que llevó a sumar 13 de 15 puntos en el grupo 2 de Primera RFEF y a pasar dos eliminatorias de la Copa del Rey, todo ello sin haber perdido aún en ninguna de esas dos competiciones.

El técnico asturiano, subido desde el filial para cubrir la vacante generada tras la destitución de Joseba Etxeberria hace poco más de un mes y que, después de tres semanas como interino, fue ratificado hasta el final de la presente temporada, es la persona que le cambió la cara al equipo y le dibujó una sonrisa al murcianismo.

El de Oviedo, de 41 años cumplidos el 17 de noviembre y que destacó en su etapa de corto sobre todo como delantero del Getafe Club de Fútbol, debutó en los banquillos en 2020 con el juvenil B del Real Mallorca, club cuya camiseta también vistió.

Tras un par de años en el fútbol formativo en Palma y también en el Club Deportivo San Francisco igualmente balear llegó al Murcia para dirigir a sus juveniles en la campaña 2023-2024. En la siguiente campaña fue asistente del DAC 1904 de Eslovaquia y regresó a la casa grana el pasado verano para entrenar al Imperial. Al segundo equipo lo guió hasta finales de octubre y cuando lo dejó, tras ocho jornadas, era el segundo clasificado del grupo 13 de Tercera RFEF con 17 puntos, a dos del líder Club Deportivo Cieza -hoy, ya sin Adrián Colunga, el Imperial es tercero con 25, los mismos que tiene el Olímpico de Totana, segundo, y apareciendo a tres de los esparteros, que siguen mandando en el grupo murciano de la quinta categoría nacional-.

En la tercera, con el asturiano a los mandos, el primer equipo pasó de ser vicecolista a ocupar la quinta posición con 20 puntos -cierra los puestos de promoción de ascenso a Segunda División- y desde su llegada el bagaje es de cuatro triunfos -ganó por 1-2 al Betis, por 3-2 al Nástic de Tarragona, por 0-2 al Antequera Club de Fútbol y por 2-1 a la Agrupación Deportiva Alcorcón- y un empate a cero frente al Club Deportivo Teruel en el estadio Enrique Roca.

En la Copa, torneo en el que debutó al frente de la primera plantilla, el Real Murcia superó por penaltis también al Antequera (1-1 tras prórroga y 2-1 en la tanda) y este miércoles se impuso por 3-2 al Cádiz Club de Fútbol, conjunto de Segunda División, frente al que selló si acceso a los dieciseisavos de final, ronda en la que se enfrentará a un rival de Primera cuya identidad conocerá en el sorteo del próximo martes.

Los números de Adrián Colunga contrastan con los de Joseba Etxeberria, su predecesor, con quien el equipo sólo sumó siete puntos en nueve jornadas ligueras.

El actual técnico grana, sin querer sacar pecho en lo personal, otorgó valor a lo que hacen sus jugadores sobre el césped. "La predisposición de los futbolistas es fantástica, son esponjas, y su dedicación máxima. Tengo admiración por los que juegan y por los que juegan menos", declaró tras la victoria frente a los gaditanos, al tiempo que resaltó el comportamiento del público. "Los hinchas siempre ayudan en nuestra casa. Hay que darles las gracias y es una afición de Primera División", afirmó.

El foco para el Real Murcia y para el propio Adrián Colunga está puesto en el derbi regional del lunes a las seis y cuarto de la tarde frente al Fútbol Club Cartagena, que medirá en el estadio Cartagonova al cuarto y al quinto de la tabla -los blanquinegros por delante con 23 puntos-. "Es un partido con un componente emocional alto por ser un derbi pero los tres puntos valen lo mismo. Hay que recuperarse rápido y pensar en ganarlo y el equipo está preparado para hacerlo e iremos al 100 %", dijo.