Suso desvela el nombre del peor entrenador que ha tenido en el Sevilla

Suso, extremo del Sevilla, concedió una entrevista en la que se mojó a la hora de señalar a Luis Enrique como el mejor entrenador que había tenido y a Jorge Sampaoli como el peor.

Sobre este último dijo en Canal Sur Radio: «¿El peor entrenador? Sampaoli En diciembre hablo con Monchi y me dijo: Suso, ¿qué hacemos? Acababa de salir de la lesión del tobillo.Lo fácil era decir, me voy, intento coger ritmo en otro equipo y sumar partidos. Pero le digo que voy a durar más que Sampaoli y que voy a acabar jugando».

Suso tuvo después un rifirrafe con José Luis Mendilibar, que fue el recambio de Jorge Sampaoli en el Sevilla. Y es que el técnico vasco llegó a declarar que tenía que correr más. «Se sacaron de contexto. Dijo que si quería jugar en la derecha tenía que correr más. Son puntos de vista, a todos no nos gusta lo mismo. Sí que hablamos y le dije que no me había hecho gracia. Ambos fuimos honestos. Es muy buen hombre, sincero, transparente, trata todos por igual. Eso es importante y difícil», dijo al respecto Suso.

Suso y el fichaje de Sergio Ramos por el Sevilla

Por último, Suso habló del fichaje de Sergio Ramos por el Sevilla. «Yo coincidí con él en la Selección y es un tipo diez. En Montecastillo, cuando me enteré, le mandé dos o tres mensajes y me contestó que quería venir. Al grupo le va a ir espectacular. Por su experiencia, cuando miras atrás y ves a Sergio Ramos, es diferente», concluyó.