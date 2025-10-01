Tientan a Solari para que abandone el Real Madrid y vuelva a entrenar

Santiago Solari, que entrenó al Real Madrid en 2019, es el actual director de fútbol del conjunto blanco, aún así podría abandonar el cuadro merengue para regresar a los banquillo. Lo haría a cambio de un suculento salario y para volver a dirigir a Karim Benzema, cuyo equipo, el Al-Ittihad, prescindió recientemente de los servios de Laurent Blanc.

Cada vez son más los candidatos a entrenar al conjunto saudí y, si en LAOTRALIGA hemos hablado de Xavi Hernández, de Sergio Conceição, de Unai Emery, de Jürgen Klopp y de Luciano Spalletti; ahora Fichajes.com ha incluido en la terna a Santiago Solari, a Mark van Bommel y a Roger Schmidt.

Solo el dinero podría hacer que Solari abandonase el Real Madrid

Si bien Santiago Solari es feliz en el Real Madrid, el Al-Ittihad ha convertido a Karim Benzema en el tercer futbolista mejor pagado del mundo tras Cristiano Ronaldo y Leo Messi, por lo que podría tentar al argentino con un sueldo astronómico.

Xavi Hernández, por su parte, aunque se inició en los banquillos en Catar, no parece tener intención de poner rumbo a Arabia Saudí. Esto convertía días atrás a Sergio Conceição en el gran favorito para hacerse cargo del Al-Ittihad, aunque sus demandas salariales astronómicas, las mismas que las de Luciano Spalletti, complican su fichaje.

Igualmente complica el de Unai Emery su contrato con el Aston Villa y el de Jürgen Klopp su compromiso con Red Bull. Habrá que ver si también el vínculo que une a Santiago Solari con el Real Madrid.