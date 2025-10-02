Ultimátum a su selección: O es convocado o gestionará el pasaporte español

Aunque Etta Eyong tiene tan sólo 21 años, gracias a su bien hacer con el Levante, equipo en el que recaló este verano procedente del Villarreal, ya se habla de su posible convocatoria con la Selección. Sin embargo, a día de hoy el delantero no es una opción para Luis de la Fuente ya que no tiene el pasaporte español, algo que gestionará si no es convocado por Camerún en el último parón antes de la Copa África.

Etta Eyong sueña con disputar este torneo con la selección africana pese a que ello implicaría no estar disponible con el Levante durante varias jornadas de Liga. No obstante, el atacante sabe que no estará en la Copa África si no es convocado por Camerún en el próximo parón. De no ser así, según Álvaro Haro, de Nostresport, no dejará pasar el tren de la Selección y tramitará el pasaporte español como en su día lo hicieron Aymeric Laporte o Robin Le Normand. Así pues, Etta Eyong estaría en condiciones de representar a España en el próximo Mundial.

El movimiento de Camerún para evitar que Etta Eyong juegue con España

Camerún ha reaccionado a estas informaciones y, para evitar que Etta Eyong juegue con España, en la prelista para los encuentros que se jugarán el 8 de octubre contra Islas Mauricio y el 13 de octubre frente a Angola según Deportes COPE Valencia.

Los méritos de Etta Eyong para ser convocado con la Selección

El Levante ha encontrado a su goleador en la figura del camerunés Etta Eyong, que ya lleva con el equipo azulgrana tres goles en tres partidos, el último de ellos el pasado martes en la derrota por 1-4 ante el Real Madrid en el Ciutat de València.

En las últimas horas del mercado, el equipo valenciano llegó a un acuerdo con el Villarreal para hacerse por unos 3 millones de euros con los servicios del delantero para las próximas cuatro temporadas y su rendimiento en el equipo de Julián Calero ha sido inmediato.

Etta Eyong, que en la primera jornada ya marcó un gol vestido de amarillo al Real Oviedo, marcó su primer gol como azulgrana ante el Real Betis, repitió ante el Girona y volvió a anotar contra el Real Madrid. Con el Levante lleva 208 minutos de juego, es decir que ha marcado un tanto cada 69 minutos sobre el césped. Además, ha registrado 3 asistencias.

Internacional con la selección Sub-23 de Camerún, Etta Eyong llegó al fútbol español en 2022 de la mano del Cádiz y debutó con el primer equipo gaditano el 19 de enero de 2024. En el mes de agosto de ese mismo año fichó por el Villarreal, que se guarda un derecho de tanteo en caso de el Levante venda al jugador.

Con el equipo castellonense debutó a finales de la pasada temporada, el 20 de abril de 2025. El delantero disputó 30 partidos y anotó 19 goles con el Villarreal B, mientras que con el primer equipo ha participado en siete partidos y ha marcado dos tantos.