Cinco equipos españoles se muestran dispuestos a ofrecer acomodo a un delantero del Athletic

Tal y como contamos en LAOTRALIGA días atrás, Urko Izeta, que solo ha disputado 32 minutos, repartidos en tres encuentros, quiere abandonar el Athletic en el mercado invernal en busca de un mayor protagonismo. Si bien el delantero de 26 años estaba dispuesto a bajar una categoría para poder recalar en el Granada, además del equipo andaluz, el Deportivo de la Coruña, el Sporting de Gijón, el Cádiz y la Cultural Leonesa se han sumado a la puja por el atacante.

Así lo asegura el Heraldo de León, que señala que estos 5 equipo solicitarían al Athletic su cesión hasta final de temporada. Ya el pasado curso Urko Izetasalió a préstamo rumbo al Mirandés, con el que jugó 44 partidos anotando 15 goles y repartiendo 3 asistencias. Así se ganó el delantero un sitio en el Athletic, y con esa intención está dispuesto a salir una vez más rumbo al Granada, al Deportivo de la Coruña, al Sporting de Gijón, al Cádiz o a la Cultural Leonesa.

La posición de los equipos que solicitarán la cesión de Urko Izeta al Athletic

De estos cinco equipos, el mejor posicionado en la clasificación es el Deportivo de la Coruña, que está por delante del Cádiz, del Sporting de Gijón y de la Cultural Leonesa, respectivamente. Si bien el Deportivo de la Coruña está en puestos de ascenso directo, el Cádiz ocupa plaza de playoffs. Por su parte, el Granada, está en puestos de descenso.

Aún así, de salir del Athletic, Urko Izeta lo hará en busca de protagonismo, por lo que no puede descartarse que recale en cualquiera de estos cinco equipos.