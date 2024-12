Lío en el ciclismo español

Bajan revueltas las aguas en la Real Federación Española de Ciclismo en las primeras semanas de José Vicioso como presidente. El motivo es la polémica suscitada en torno al puesto de seleccionador del equipo español masculino.

Desde el principio, en la RFEC tienen claro que Pascual Momparler no va a seguir al volante de la selección. Sí que formará parte del equipo de trabajo de la Federación, pero en otro departamento, seguramente más centrado en el marketing.

El lío comenzó cuando el presidente del ente federativo declaró de forma pública, en una entrevista, que su opción número uno para el puesto era Alejandro Valverde. «Hay una primera opción y es él», declaró Vicioso. Dos días más tarde, Óscar Freire, tricampeón mundial, se enteraba de estas palabras por la Prensa y revelaba conversaciones con la Federación para ocupar el cargo de seleccionador. Unas conversaciones que, asegura, estaban «claras» y habían concluido con «un acuerdo».

De hecho, según apunta el propio Freire, la reunión acabó con el compromiso de la Federación de hacer oficial el nombramiento del cántabro como seleccionador cuando volviese del viaje a Dubai, que ya tenía programado. Fue entonces cuando José Vicioso se pronunció por Valverde en público. Freire afirma haber intentado contactar con el presidente de la Federación quien, afirma, «me colgó el teléfono».

En cualquier caso, Freire no guarda rencor a Valverde. "No es culpa suya, ni tampoco mía. A él lo avisaron posteriormente, hablamos y ninguno tenemos nada contra el otro. La culpa es del presidente y de la Federación. Cuando alguien empieza así, malo", explicaba el de Torrelavega.

A todo esto, Valverde no tiene todavía seguro que pueda comandar la Selección. No tiene el título de director UCI, que le daría posibilidad de dirigir un equipo del WorldTour como Movistar Team, pero sí el nivel tres de la RFEC, por lo que tiene la formación necesaria para sentarse en el coche de España. Sin embargo, tiene unos vínculos con Abarca Sports -la sociedad de Eusebio Unzué, que gestiona el equipo Movistar- que debe encajar bien en su nuevo rol con el equipo nacional, en caso de aceptarlo.

Más allá del cabreo de Freire, desde la Federación se sigue insistiendo en la idea de que Valverde ocupe el puesto. En la presentación del Movistar Team, José Vicioso fue tajante: «Si él quiere dar el paso, va a ser el seleccionador». Vicioso, además, negó que hubiese comprometido su palabra con Freire más allá de «una charla distendida en la que no se tomó ninguna decisión».

Vicioso aseguró que algo de tal calibre sólo se puede decidir «en la junta directiva, donde se valoran muchos aspectos» y definió la situación como «un malentendido que ya está explicado». Por lo demás, afirmó que la Federación no será problema si Valverde debe compaginar su trabajo con Movistar con la selección. Ahora falta que el murciano, campeón del mundo en 2018, dé el sí definitivo. Algo que, en teoría, no llegará hasta enero. En cualquier caso, el cambio en la Federación no ha estado exento de polémica.

La peor parte de toda esta historia se la lleva un Óscar Freire que tenía claro que sería seleccionador y se enteró por la Prensa de que no: «Es una falta de respeto a mí, a mi palmarés, a todo. Sobre todo enterarme por la Prensa, sin una llamada. Ahora ya seré seleccionador de cualquier país antes que España. Con gente así, no voy a ningún sitio»