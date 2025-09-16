Mackson Lee vs Hecher Sosa: horario y donde ver el debut del español en la UFC

La UFC, la mayor liga de artes marciales mixtas del mundo, está a punto de sumar a sus filas a un nuevo luchador español. Hecher Sosa, procedente de Canarias y con un historial de 13 victorias y una única derrota, buscará el triunfo que le de la oportunidad de entrar de manera oficial en la promotora.

Y es que el español está a tan solo un paso de ser oficialmente nuevo luchador de la UFC, puesto que participará en una nueva edición de la Dana White's Contender Series, un programa de la UFC que tiene el objetivo de captar nuevos talentos.

De vencer, el 'Guanche Warrior' se convertiría en el quinto español en entrar en la plantilla oficial de la compañía. A él se le suman el campeón del peso ligero Ilia Topuria, Joel Álvarez, Dani Barez y Aleksandre Topuria.

Tras dar el peso correcto en el día de ayer, todo está listo para que el canario realice su debut y cumpla su sueño.

Horario de la pelea entre Mackson Lee y Hecher Sosa

El español debutará en el episodio número seis de la Dana White's Contender Series. La pelea se realizará en la madrugada del 16 al 17 de septiembre, y al ser la pelea estelar de las cinco que están programadas, se prevé que el combate empiece a partir de las 3:30 horas (horario español). No obstante, la cartelera podrá seguirse a partir de las 02:00 horas (horario español).

Hecher Sosa pondrá el trabajo de toda una vida en un combate que puede suponer un antes y un después en su carrera. En juego estará un contrato para acceder al 'rooster' de la UFC, donde se encuentran los mejores peleadores del mundo.

Además, Hecher accedería a una división donde no hay ningún español en estos momentos.

¿Dónde ver el combate?

El evento de las Dana White’s Contender Series se podrá seguir a través de Max, la plataforma que cuenta con los derechos televisivos. Para ello, será necesario que los usuarios interesados tengan una suscripción.

Un duro golpe antes de la pelea

Hecher Sosa es sinónimo de profesional y deportista, siendo un ejemplo a seguir. A pesar de tener la oportunidad de su vida, el canario no lo ha tenido nada fácil para llegar hasta aquí. Y es que en el camino ha ido ocurriendo una serie de infortunios personales que han hecho, más duro si cabe, todo el proceso. Tras perder a su hermana el año pasado, Hecher ha perdido a su padre, su referente en todos los sentidos.

Sin embargo, el peleador ha decidido no abandonar y seguir con el combate adelante. El sueño de su padre era ver a su hijo entrando en la UFC, y esta madrugada Hecher Sosa tratará de honrar su memoria y lograr el sueño de ambos.

¿Quién es Mackson Lee, rival de Hecher Sosa?

De lograrlo, Hecher sería el primer español en acceder a la promotora a través del Dana White's Contender Series. Pero primero está obligado a realizar un buen papel ante Mackson Lee. El brasileño tendrá el mismo objetivo que el español y llega con confianza al combate.

Su historial invicto (9-0), todas ellas por finalización, hacen que sea una amenaza para Hecher. Se trata de un luchador agresivo, con un buen pateo y un estilo de pelea peculiar que pondrá a prueba las habilidades de el 'Guanche Warrior'.

La carrera de Hecher Sosa hasta llegar a la UFC

El canario lleva llamando a la puerta de la mayor compañía de artes marciales mixtas varios años. Sus actuaciones a nivel nacional eran de otra categoría y por fin le ha llegado la oportunidad. El español pertenecía a WOW, la empresa más grande de MMA en España, con un gran vínculo con la UFC gracias a la colaboración de Ilia Topuria.

Hecher Sosa posee un historial de 13-1, pero su entrada a la UFC lleva sonando mucho tiempo. En su última actuación, el canario deslumbró con un TKO sobre Yaman El Diamante, algo que muy probablemente ha provocado la llamada de la promotora.

Y es que tras varios años de trayectoria profesional, el actual campeón de WOW en el peso gallo recibió la llamada para participar en el Dana White's Contender Series, donde tendrá la oportunidad de ganarse un contrato con la UFC en caso de ganar su combate contra el brasileño Mackson Lee y convencer a los mandamases de la compañía.

¿Qué es el Dana White's Contender Series?

El Dana White's Contender Series es un programa de televisión deportivo en directo que se emite a modo de serie. Se trata de un formato creado en 2017 y producido por la UFC con el objetivo de captar talento a nivel internacional.

La UFC contacta con prospectos de todo el mundo y de todas las categorías con el fin de incorporar a los mejores luchadores. Por ello, la compañía organiza combates que se celebran en sus instalaciones, ubicadas en el UFC Apex de Las Vegas.

El equipo directivo de la UFC se encuentra presencialmente en estos combates, y es ahí donde deciden, en función de la actuación de cada peleador, qué luchadores entran en plantilla dentro de la empresa.

En este sentido, el criterio de selección de los peleadores es totalmente subjetivo, lo que significa que no solo vale ganar. Por ello, un buen rendimiento por parte del canario puede darle la oportunidad de ser miembro de la mayor compañía de artes marciales mixtas.