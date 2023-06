El Madrid aplaca la rebelión del Joventut (90-73)

El Joventut inquietó al Madrid durante tres cuartos, pero la eliminatoria se trasladará igualada a Badalona. Los verdinegros volvieron a mirar a la cara al equipo de Chus Mateo mientras les funcionó el tiro exterior y eso sucedió hasta el último parcial. Cuando el Madrid aumentó la intensidad atrás y se dedicó a defender a todo el equipo, no sólo a Kyle Guy, la Penya se desinfló. Yabusele (27 puntos, 8 rebotes, 3 tapones y 38 de valoración), Tavares (11 puntos, 8 rebotes y 4 tapones) y Hezonja (15 puntos y 7 rebotes) fueron muy superiores a la defensa del Joventut. El Madrid logró que los 29,3 puntos de promedio de Guy se quedaran en 5 y con 1/8 en tiros de campo.

Chus Mateo reclamó a sus chicos antes de empezar "defender como equipo" y, medio en broma, "rezar mucho" para detener a Kyle Guy. Ese frente el Madrid lo solucionó con la dedicación de Hanga, Rudy y Causeur y con las ayudas del resto de compañeros. Del escolta de Indiana y de su escandaloso promedio anotador en los playoffs no hubo noticias hasta el minuto 16:20. Guy sólo anotó dos puntos, dos tiros libres, en los dos primeros cuartos. Pero la Penya no le echó de menos. Los verdinegros encontraron a un Andrés Feliz reenganchado a la dinámica con la que terminó el primer partido. El base dominicano acabó con 16 puntos en el estreno de la eliminatoria. Hizo nueve en el último cuarto que se quedaron en nada con los 13 que endosó a los blancos en el segundo periodo. Sumó canastas de todos los colores. Penetraciones, bombas, tiro exterior... su hiperactividad en ataque fue una tortura para el Madrid.

Feliz fue el mejor apoyo para Joel Parra. El capitán de la Penya tenía el ojo derecho medio cerrado por el impacto con un compañero en el primer partido. Dio igual. La puntería no la perdió y con 13 puntos fue el otro pilar del equipo. El Madrid sólo tuvo uno. Fue Yabusele. El francés conjugó como nadie intensidad y acierto. Él fue el responsable del tirón de primer cuarto (22-12), pero el Madrid se quedó ahí porque tuvo el mismo lastre que el primer día. En el estreno de la serie firmó un flojo 8/32 en los tiros de tres. Antes del descanso la cosa iba todavía peor: 2/14.

"No son malos tiros, son tiros que normalmente metemos, pero lo que no puede ser es que nos olvidemos de defender a hombres como Feliz y Parra", clamaba Chus Mateo antes de la reanudación. El triple con el que abrió Musa el tercer cuarto fue un espejismo. Si el Madrid retomó el control fue porque aumentó la intensidad atrás y se echó en brazos de Yabusele y Tavares. No quedaba otra con el desacierto exterior. La aportación de los dos grandes no amedrentó al Joventut. Guy desenfundó por primera vez y Ellenson tomó el relevo de Feliz y Parra. El ala-pívot estadounidense había anotado 11 puntos hasta ahora en los playoffs y sólo en el tercer cuarto sumó esa cantidad. A Chus Mateo no le quedó otra que tirar de dos recursos que en el último mes y medio ha sido claves de todo lo que ha vivido el Madrid: la defensa zonal y el Chacho. Fue la mejor manera de descolocar a la Penya (63-59).

Al Joventut se le empezó a agotar la munición. Falló cinco triples entre el final del tercer cuarto y el comienzo del último y el Madrid se marchó con un parcial de 15-2 (71-61). Las alarmas se apagaron y la eliminatoria se trasladará el sábado igualada a Badalona.

90. Real Madrid (22+14+27+): Williams-Goss (6), Hanga (6), Musa (5), Yabusele (27) y Tavares (11) -quinteto titular- Rodríguez (6), Hezonja (15), Rudy (6), Poirier (6), Llull (2) y Causeur (0).

73. Joventut (14+26+19+): Vives (2), Guy (5), Parra (13), Brodziansky (0) y Tomic (12) -quinteto titular- Feliz (15), Ellenson (17), Birgander (3), Busquets (6) y Rodríguez (0).

Árbitros: Hierrezuelo, Jiménez y Fernández Carretero. Sin eliminados. Técnicas a Hezonja y Tomic.

Incidencias: 9.468 espectadores en el WiZink Center. Segundo partido correspondiente a las semifinales de la Liga Endesa.

Cuadro de playoffs

Cuartos de final

A. Barcelona, 2-Valencia Basket, 0

B. Cazoo Baskonia, 0-Joventut, 2

C. Real Madrid, 2-Dreamland Gran Canaria, 0

D. Lenovo Tenerife, 0-Unicaja, 2

Semifinales

1. Barcelona, 1-Unicaja, 0

(84-81; día 9, 21:00; día 11, 21:00; 13* y 15*)

2. Real Madrid, 1-Joventut, 1

(83-93; 90-73; día 10, 18:30; 12* y 14*)

Final

Ganador 1-Ganador 2

(arrancará el miércoles 14 si las dos semifinales acaban en tres partidos; el viernes 16 si acaban en cuatro o el domingo 18 si termina alguna en cinco).

*Si fueran necesarios. Todos en Movistar +.