McLaren contra Ferrari, lucha por el honor y muchos millones de euros

Este fin de semana la Fórmula 1 disputa el último asalto de la temporada y está en juego el Mundial de Constructores, un título que para los seguidores no tiene demasiada importancia, pero que para las escuderías es fundamental por varias razones. Para estructuras como Ferrari o McLaren, que son los candidatos a ganarlo, no solo es una cuestión de dinero, ya que ser el primero significa ingresar unos 132 millones de euros frente a los 123 que se lleva el segundo. Es mucho más. Se trata de dos compañías que venden superdeportivos para una parte de la población que representa apenas el 1% del planeta. Sus coches de calle tienen precios que oscilan entre los 300.000 y los dos millones de euros y no hay mejor campaña de publicidad que tener colgado el título de mejor monoplaza de la Fórmula 1 y todo lo que eso representa a nivel de prestaciones y tecnología.

El premio económico del campeonato no es nada en comparación con lo que pueden facturar si venden más coches en todo el mundo. Y, por otro lado, se trata de un reclamo a la hora de atraer a más patrocinadores para el próximo año. En España y otros países nos fijamos más en la lucha individual entre los pilotos, entre los héroes, pero en otros lugares con mucha cultura e industria del automóvil como pueden ser Alemania o Italia, tienen muy presente la corona por equipos. Es más, en casos como el italiano, la mayoría de su población preferiría que ganara Ferrari con un piloto de otra nacionalidad a que lo haga uno de los suyos en otra escudería. Para ellos obtener la corona de Constructores significa un reconocimiento a su potencial industrial dentro de la automoción, aunque ahora, con la llegada del coche eléctrico, se pueda tener la percepción de que la F1 no sirve para nada. Todo lo contrario. La aerodinámica es un aspecto muy importante en esta clase de vehículos y no hay una especialidad con mayor conocimiento que la F1 en esta materia junto con la industria aeronáutica. Por eso marcas como Mercedes, Ferrari, McLaren, Alpine (Renault) y Honda quieren estar cerca de esta fuente de conocimiento. Este domingo, Ferrari y McLaren se jugarán el título. Estará en manos de Leclerc, Sainz, Norris y Piastri. Los de McLaren juegan con algo de ventaja, sin embargo, no lo tienen hecho en ningún momento. Y hay que recordar que en Abu Dabi se han vivido algunos de los momentos más intensos y rocambolescos de la historia reciente de la F1: el título que perdió Alonso en 2010 frente a Red Bull o el que se le escapó a Hamilton con aquella última vuelta en la que Verstappen le superó y logró su primera corona.